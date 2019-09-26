عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، تسجيلًا صوتيًا تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للقيادي الإخواني الهارب علي بطيخ، في اتصال تليفوني جمعه مع أحد القيادات المقيمين في مصر، يحرضه فيه على إشعال الأوضاع في مصر.

وجاءت المداخلة الهاتفية كالتالي:

بطيخ: مستبشر إن فيه نصر كبير هيتحقق خلال اليومين الجايين بإذن الله.

الشخص الآخر: حقيقي إحنا تعبانين جدًا وحضرتك مش متخيل حجم الظلم اللي بنتعرض له.

بطيخ: الله المستعان، الفترة الجاية هيبقى عندكم مهام كتيرة وكبيرة عشان نحقق مكتسبات كتيرة من خلال المظاهرات ونستعيد القدرة التنظيمية للحشد والتظاهر الفترة الجاية.

الشخص الآخر: بحاول أكون متفائل لكن إحنا بنعيش ظروف صعبة جدًا جدًا، تضييق الداخلية وأمن الدولة كبير جدًا.

بطيخ: أوصيكم بالصبر إن شاء الله، هانت خلاص، عاوز أطمنكم إننا بنستعيد تعاطف العالم معانا بشكل كبير، والإخوة في تركيا مصرين على المساعدة والمساندة، وعاوز أبلغك إننا لازم نتبع نفس السياسة في الظهور بالمظاهرات والاختفاء وقت الضرورة.

الشخص الآخر: إحنا جاهزين وبنرشد الإخوة بكل المحافظات عشان نحتشد الجمعة الجاية في المظاهرات.

بطيخ: أبشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد، متقربوش للأديرة والكنائس.

وعلق الدكتور ثروت الخرباوي القيادي الإخواني السابق، خلال استضافته بالبرنامج، محذرًا من مخططات الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنها تحاول اللعب على كل الأوتار، حيث تحاول اتباع سياسة "الكر والفر"، مشددًا على أن الجماعة لا تراهن على الشعب المصري إطلاقًا حيث لن يستجيبوا لدعوات الإخوان.

وأكد الخرباوي، استنادًا على أحد التسريبات التي أذاعها الإبراشي، والتي أظهرت سب الإخواني الهارب بهجت صابر للمصريين، على أن الإخوان لا يحترمون الشعب المصري.

وأما عن الأمر بعدم التعرض بالإيذاء للأديرة والكنائس، قال الخرباوي: "الجماعة بتجهز لهم، الشبكة وقعت في الجزئية دي، وأعاد الأمر وقال بنجهز لهم وده معناه إن الإخوان يبعدوا عشان العملية لما تحصل ومش هتحصل والمصريين هيحموا الأديرة حتى لا يمس الأنجاس الشعب المصري لله".