حقق الجنيه أعلى سعر له أمام الدولار منذ الرابع من مارس في العام 2017 عندما سجل 16.26 جنيه، ليقفز إلى مستوى 16.22 مقابل الدولار، أمس الأحد.

وشهد الجنيه ارتفاعاً ملحوظا مقابل الدولار، في اليوم الأول للتعاملات بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يوم الخميس، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25 في المئة، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25 في المئة.

وترصد "الوطن" في السطور التالية رحلة صعود الجنيه أمام الدولار، منذ بداية شهر سبتمبر الحالي، فيما يلي:

- في 1 سبتمبر بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

- وفي 3 سبتمبر، ظل سعر الدولار ثابتًا أمام الجنيه، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

- وفي الخميس 5 من سبتمبر، بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

- وفي 7 سبتمبر، شهد الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه، وسجَّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.

- ويوم الثلاثاء 10 من سبتمبر، تراجع مرة أخرى الدولار مقابل الجنيه، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

- وفي 12 سبتمبر، تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

- في 14 من سبتمبر، تقهقر الدولار أمام الجنيه، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

- في 16 من سبتمبر، ظل سعر الدولار ثابتًا أمام الجنيه، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

- وفي 18من سبتمبر، بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

- وفي 21 سبتمبر، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

- وفي 23 سبتمبر، تراجع مرة أخرى سعر الدولار أمام مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

- وفي 25 سبتمبر، ظل سعر الدولار ثابتًا أمام الجنيه، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

- وفي 26 سبتمبر، شهد سعر الدولار زيادة طفيفة أمام الجنية، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

- وفي 28 سبتمبر، ظل سعر الدولار ثابتًا أمام الجنيه، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

- وفي 29 سبتمبر، قفز الجنيه المصري إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من مارس 2017، من 16.26 جنيه السبت.