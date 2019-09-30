مصرع سائق توك توك على يد شخصين مسلحين بقنا

لقى سائق توك توك، مصرعه الاثنين متأثرًا بإصابته بطلق ناري في البطن أثر قيامة بالتصدي للصين حاولا سرقة التوك توك الذى يملكه تحت تهديد السلاح بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع سائق توك توك، يدعى "محمد.ج .ع " 20 عامًا، مقيم بمركز فرشوط على إثر إصابته بطلق ناري في البطن.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث من قبل رجال البحث الجنائي، وأفادت التحريات، أن المجني عليه خلال قيامة بالعمل على مركبته، طلب منه كلا من " سامح.ا.م " 27 عامًا، و "عرفات.ع.م" 20 عامًا، عاطلان توصيلهما من فرشوط إلى أبوتشت، وأثناء السير بالطريق حاولا سرقة التوك توك، وخلال مقاومته لهما، أطلقا عليه النيران، مما أسفر عن مصرعه، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.