لقى شاب مصرعه، اليوم، في انقلاب دراجة نارية على طريق قرية ششت الإنعام التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة ايتاي البارود، بانقلاب دراجة نارية على طرق قرية ششت الآنعام التابعة لدائرة المركز.

انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وتبين انقلاب دراجة نارية على طريق قرية ششت الإنعام، وأسفر الحادث عن مصرع "علي فتحي الجمسي"، وجرى نقل الجثة لمستشفى إيتاى البارود، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.