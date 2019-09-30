كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استراتيجيتها لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحة أنها ترتكز على عدة محاور مهمة، ومنها إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها في مصر.

ولفتت الوزارة وفقا للتقرير المقدم من الدكتورعمرو عدلي، نائب الوزير لشئون الجامعات، حول اللقاء الذي تم مع سوزان كورتس مدير تحرير مؤسسة (IOP للنشر البريطانية)، إلى النجاح الذي حققته الجامعات المصرية مؤخراً في إحراز مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات.

وأوضح التقرير نتائج تصنيف شنغهاي الصيني للجامعات لعام 2019، حيث ظهرت 5 جامعات مصرية (القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - الزقازيق) ضمن أعلى 3% من قائمة ‏جامعات العالم البالغ عددها حوالي 30 ألف جامعة شملها التصنيف على مستوى العالم، وهو ما يعكس النهضة البحثية لهذه الجامعات في النشر الدولي، وجاءت جامعة القاهرة في مقدمة الجامعات المصرية، حيث حازت الترتيب في الفئة من ‏‏(301-400) وهو ما يعد إنجازا علميا للجامعة، ونقلة نوعية كبيرة على مستوى التصنيفات الدولية، ويؤكد أن منظومة البحوث والنشر الدولي التي وضعتها الجامعة وتنفذها تسير بخطى ناجحة.

وأشار التقرير إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لإتاحة التعليم لكافة فئات الطلاب وذلك من خلال إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية في القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف وإتاحة المجال أمام طلاب التعليم الفني للحصول على درجات علمية بعد اجتياز مرحلة التعليم الفني وإمكانية الحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من الجامعات التكنولوجية والتي جاء قرار إنشائها لتواكب الثورة الصناعية الرابعة والاهتمام بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل مثل نظم المعلومات والميكاترونكس.