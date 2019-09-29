عرضت شاشة "TeN"، تقرير تليفزيوني ساخر رد فيها نجوم الكوميديا في مصر على أكاذيب مقاول الشائعات الهارب، ودعواته المستمرة لإحداث شغب وفوضى في مصر لهدم استقرار الدولة.

واعتمد التقرير على إفيهات قديمة للعديد من نجوم الكوميديا في مصر، مُتضمن فيها بعد التصريحات الخاصة للمقاول الهارب، ومن أبرز الإفيهات التي تضمنها التقرير، الجملة الشهيرة لعمرو عبدالجليل: "أبو تقل دم أمك"، وكذلك "اللي عنده دم أحسن من اللي عنده فلوس".

وعن تساؤل المقاول الهارب: "مين هينزل وهيتظاهر؟"، فتم الرد عليه بمقطع للفنان محمد سعد من فيلم "اللمبي": "أنت مال أمك، مال أمك أنت"، فيما تضمن التقرير إفيه الفنان محمد هنيدي: "الواد دة مش متربي".

جاء ذلك بعد فشل دعوات التظاهر، الجمعة، والتي أوصلت رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن شعبها شعب واعٍ يعرف تماما أهدافه واستفاد من التجربة التي مر بها من عام 2011 وحتى 2013 كما أن المصريين أثبتوا أنهم حائط الصد ضد أي محاولة للنيل من مصلحة وطنهم.