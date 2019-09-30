أصيب 7 أشخاص، في مشاجرة بين عائلتين بقرية "بني رضوان" التابعة لمركز بني سويف، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وضبطت قوات الشرطة طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بوقوع مشاجرة ومصابين، بقرية بني رضوان دائرة المركز، والذي وجه بسرعة انتقال ضباط القسم وفض المشاجرة وضبط طرفيها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين طرف أول عائلة "منصور"، أمين شرطة "رجب. خ. م"، 50 عاما، من قوة مركز شرطة إهناسيا "راحة خدمة"، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، و"شعبان. ع. ع"، 55 عاما، تاجر أدوات منزلية، و"حنان. ع. ع"، 42 عاما، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بساق القدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وبين طرف ثانِ عائلة "رزق الله" وهم "فايد. ع. ر"، 58 عاما، سائق، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، ونجله "محمد" 22 عاما، مصاب بكدمات بالظهر، و"هناء. ج .د"، 30 عاما، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، و"فايزة. ع . ع" 45 عاما، ربة منزل، مصابة كدمات متفرقة بالجسم.

كما تبين أن جميعهم مقيمين قرية "بني رضوان" دائرة المركز، وأن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 16903 جنح مركز بنى سويف .