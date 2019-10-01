مع التوقعات بسقوط أمطار.. كيف تحمي نفسك من التقلبات الجوية؟

تقلبات مناخية، وتغيرات مفاجئة، تشهدها مصر، بداية من صباح اليوم، في درجات الحرارة، حيث ذكر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية غدا وبعد غد.

وأكدت الهيئة أنه ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، ما خلق حالة من الحيرة بين المواطنين في اختيار ملابسهم اليومية، في مثل هذه المواقف، لتتراوح بين الخفيفة تارة والثقيلة تارة أخرى، وهو الأمر الذي يؤدي للإصابة بالأمراض.

كيف تقي نفسك من تقلبات الجو؟

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور سمير أشقر، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن التقلبات الجوية من أخطر الأشياء التي يتعرض لها الشخص بين فصول السنة، وغالبًا ما يقع الأفراد في فخ نهاية فصل الصيف وابتداء النسمات الباردة، تلك الفترة التي تتميزبتبدل حالة الطقس خلالها باستمرار بين الجو الساخن والبارد.

وأضاف "أشقر" لـ"الوطن"، أن هناك أمورا عديدة تتسبب في انتشار الأمراض في مثل تلك الأوقات، يأتي أغلبها بسبب عدم الدراية الكافية بكيفية التعامل مع التقلبات الجوية.

كما أوضح الدكتور الأسلوب الواجب اتباعه للحماية من الأمراض الناتجة عن تقلبات الجو، وشرحه في النقاط التالية:

- يجب عدم ارتداء الملابس الثقيلة مع انخفاض درجة الحرارة، وخلعها مع ارتفاع الحرارة، حتى لا يصاب الفرد بنزلات البرد و بالزكام، والحل في التزام الوسط.

- الاستعداد الدائم لتقلبات الجو بارتداء الأزياء الخريفية، مع الاحتفاظ بمعطف إضافي لحين الحاجة.

- المداومة على تناول الليمون بشكل مستمر، لما يحتويه من فيتامين "سي"، والذي بدوره يساعد في زيادة المناعة، مؤكدا: "لازم لمونة تخش جسمك يوميًا عن طريق الأكل أو العصير".

- الالتزام بالمشروبات الدافئة، وعدم الاتجاه للمشروبات الباردة، التي لا تتكيف مع درجة حرارة الجسم.

- عدم الخروج من الجو الساخن إلى الجو البارد، والعكس صحيح، لأنه يؤذي الصدر والأنف، والتي تعمل مكيف للهواء الذي يدخل إلى الجسد لضبط درجة حرارته.

- وللحفاظ على الحنجرة من الالتهاب، يجب تجنب الفلفل والشطة والمشروبات الروحية في الأجواء المناخية المتقلبة.

- محاولة تغطية الأنف بقدر الإمكان حيال التعرض لهواء بارد.

- تناول أدوية الفيتامينات التي تزيد من المناعة.

- المداومة على الرياضة، والتي بدورها تحفز تدفق الدم وتنشط الدورة الدموية وتحافظ على حرار الجسم.