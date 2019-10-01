أصيب 9 أشخاص، اليوم، إثر وقوع، إثر اصطدام سيارة نصف نقل كانت تقل عددا من العاملين بشركة بتروجيت بأخرى ملاكي، في أثناء خروجها من مقر الشركة، على الطريق الدولى الساحلي بنفق إدكو فى البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أسفل نفق إدكو على الطريق الساحلي الدولي، أمام شركة بتروجيت ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مركز إدكو، وتبين اصطدام سيارة نصف نقل مخصصة لنقل العمال بالشركة وأخرى ملاكي.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 من العمال وجميعهم يقيمون بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ وهم: إسلام راشد خميس 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات متفرقة بالجسم، ووحيد علي الشاشي 34 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات وجرح بالجبهة، ورسلان سعيد فرج 38 سنة مقيم مطوبس بكدمة شديدة بالصدر واسترواح هوائي وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف جلال يوسف 34 سنه ومقيم مطوبس بجرح بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسمير عطية درويش 31 سنة ومقيم مطوبس باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أيضا، نصر الله محمد الشاشي 39 سنة مقيم مطوبس بكدمة شديدة بالصدر والجانب الأيسر واسترواح هوائي، وفوزي السعيد عبد الله خميس 37 سنة مقيم مطوبس باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، ومناع خميس الشاشي 20 سنه مقيم مطوبس بجرح قطعي بالجانب الأيمن 5 سم وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد العاطي زهرة 19 سنة ومقيم مطوبس باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو، وحرر محضر بالحادث.