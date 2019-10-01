قال الدكتور محمد مرسي، مدير جهاز المشروعات الصغيرة بالسادس من أكتوبر، إن الصناعات الحرفية المصرية بدأت في العودة مرة أخرى، حيث ما زال الذوق المصري يميز الحرف اليدوية، بالرغم من اندثارها في السنوات الأخيرة.

وأضاف "مرسي"، خلال حوراه مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" عبر شاشة ten، إن جهاز تنمية المشروعات يرعى المشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية، متابعا، إنه وفقا للدراسات الأخيرة، بلغ حجم التعاملات في الصناعات الحرفية حوالي 300 مليار دولار على مستوى العالم.

بعد غد.. افتتاح معرض "تراثنا" أمام الزائرين

وتابع مرسي إن مصر مازالت تحتفظ بمكانتها الكبيرة في الصناعات الحرفية بين دول العالم، والتي من بينها على سبيل المثال، صناعة ورق البردي والخيامية ومنتجات أخميم.

وأوضح مرسي إن معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي سينطلق، غدا، الأربعاء، سيضم 500 عرض بمنتجات متنوعة.