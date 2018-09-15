نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، معرض مركز القدرات الصحفية والكاريكاتير الحر بعنوان "تراثنا.. حضارتنا" برعاية محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك بمقر بيت السحيمي بشارع المعز، بالتعاون مع إدارة البيت الأثري، حيث تصدرت صورة اللاعب الدولي محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي صدارة المعرض في موضوع بعنوان "مصر في المونديال".

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن ورش العمل نظمت بساحة المنزل (السلاملك) وأقيم المعرض بالساحة الداخلية للمنزل فأضفى تراثنا الأثري الرائع جمالاً وفاعلية للمعرض وتأثيرا إيجابيا في نفوس الحاضرين لتنمية الانتماء والولاء للوطن والحفاظ على تراثنا العريق.

شارك في تصميم المعرض زينب عبد الفتاح مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وسامية محمود، موجه عام الصحافة، وعبده عبد الشافي مدير مكتب رئيس قطاع الأنشطة الثقافية والفنية بالوزارة، وكوثر الشافعي، مدير عام إدارة وسط القاهرة ولجنة التحكيم بالوزارة، وطارق عزب و مشيرة عبد العزيز مدير إدارة الصحافة بالوزارة.