أعلنت وزارة الأوقاف عن تخصيص 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والأماكن الأولى بالرعاية، وذلك بتمويل ذاتي من وزارة الأوقاف كمرحلة أولى، مؤكدة أنها لن تتدخل بأي شكل في إدارة هذه المدارس، إنما تتم إدارتها إدارة كاملة بمعرفة وزارة التربية والتعليم وفق منظومة التعليم الحديثة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان أصدرته اليوم، أنه سيجرى إطلاق مسمى "مدارس الأوقاف" على هذه المدارس، تأكيدًا لدور الوقف في خدمة المجتمع وتعظيمًا لشأن الوقفوتشجيعًا له في خدمة المجتمع .

وبينت أن القرار جاء في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا التعليم وتوفير المناخ التعليمي العصري، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.