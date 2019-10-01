جمارك مطار القاهرة تضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها للخارج مخدرة مع راكب

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1، بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اليداية كانت خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا "ميرديانا" رقم 801 القادمة من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية إشتبه أحمد سيد الصغير مأمور اللجنة في راكب مصري، وبسؤاله عما إذا كان يوجد بها بضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على محمد لطفي نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، مكونه من حسام سليمان مأمور تفتيش الركاب، وإشراف مصطفى دولة مدير الحركة، فتبين وجود تهريب 8 "شريط ترامادول"، و13 شريط "كونترمال"، و210 أقراص مخدرة مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، تحرير محضر ضبط جمركي برقم 40 لسنه 2019، وذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.