أعدت محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات مشروع تخطيط وتطوير منطقة المدابغ وإيواءات أبو السعود وما حولها بنطاق حي مصر القديمة، وذلك بعد إخلاء المنطقة تماما، وتتمثل أهمية مشروع تخطيط أرضي المدابغ في خلق فرص استثمار نظرا لقربها من أكبر منطقة تجمع آثار إسلامية ومسيحية في مصر والشرق الأوسط.

وتخدم المنطقة ثلاث محاور رئيسية هامة هي طريق كورنيش النيل، وطريق صلاح سالم، وطريق مجرى العيون، كما تحد من التلوث البيئي داخل المنطقة، وخلق فرص تنمية المجتمع المحلي، وفرص عمل جديدة من خلال إعادة استخدام الأرض بما يتلائم مع قيمتها الاقتصادية.

وحصلت "الوطن" على مخطط مشروع تطويرمنطقة المدابغ بحي مصر القديمة، وتتمثل فكرة التخطيط المقترح للمشروع بعد نقل نشاط المدابغ في إنشاء مركز ثقافي ترفيهي بمساحة حوالي 6.75 فدان، وفنادق ثلاث نجوم بمساحة حوالي 3.75 فدان، وأخرى خمس نجوم بمساحة حوالي 7 أفدنة.

كما يشمل المخطط إنشاء مركز تجاري رئيسي بمساحة حوالي 6 أفدنة، وإنشاء مركز إداري رئيسي بمساحة حوالي 5 أفدنة، إضافة إلى منشآت سكنية وإدارية مميزة بمساحة حوالي 6.6 فدان، ومول تجاري أسفله جراج بمساحة حوالي 1.6 فدان.