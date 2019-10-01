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للمرة الثانية.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي القروي

للمرة الثانية.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي القروي

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مسؤول بـ"البترول": أسعار البنزين وفق آلية التسعير التلقائي لم تصدر بعد

مسؤول بـ"البترول": أسعار البنزين وفق آلية التسعير التلقائي لم تصدر بعد

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محافظ دمياط توجه بتكثيف حملات النظافة وإزالة مخالفات البناء بكفر سعد

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