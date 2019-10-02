قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعلان تفهمه الكامل لكل ما يجري من إجراءات تنقية للبطاقات التموينية كانت بمثابة تكليفات مباشرة وخريطة طريق للوزارة.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه بعد تلقي تلك التكليفات تم إعادة مليون و800 ألف مواطن إلى بطاقات التموين لاستمرار الصرف، متابعا: "إجمالي من تقدم لتلك التظلمات وصل إلى مليون و800 ألف، وآخر إحصائية كشفت عن عودة 300 ألف مواطن اليوم".

وأوضح أن المواطنين قدموا التظلمات وتم البت فيها وعادوا تباعا: "المواطن اللي كان عنده تظلم كانت بطاقته بتقف في التموين وتستمر في صرف العيش، وبعد تدخل الرئيس سيتم صرف التموين والعيش".

وأكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فترة البت في التظلمات تقلصت من 21 يوما إلى 15 يوما فقط بعد تدخل الرئيس السيسي، موضحا أن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية استقبلت التظلمات فور تقديم صورة بطاقة التموين والمستند الدال على أحقيه المواطن في التظلم الخاص به، والوزير أعطى تكليفات بعمل البطاقة حتى البت فى التظلم تلقائيا.

وأوضح أن الوزارة تخدم حوالي 64 مليون مستخدم من خلال البطاقات التموينية للسلع، و62 مليون مستخدم لبطاقات الخبز، موضحاً أن ميزانية الوزارة وصلت إلى 89 مليار جنيه فى موازنة العام الحالي.

وتابع: "يحق تقديم التظلم من خلال 1420 مكتب تموين مع وجود صورة بطاقة التموين ومستند يفيد سبب تظلمه ويكون مدة فحص التظلم 15 يوم، والناس اللي تم إعادتهم يبدأوا في الصرف فورا ميستنوش لبكرة".