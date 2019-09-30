أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبدء إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع مع وزيرة التضامن ووزير المالية، وهناك شبه موافقة على ذلك، وسيتم تطبيق القرار فور الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر"، أنه لن يُظلم أحد في تنقية البطاقات التموينية، كما أن عدد من تم إخطارهم بالحذف من البطاقات التموينية عددهم 1.7 مليون شخص، ومن تقدم بتظلم عددهم 683 ألف شخص، وجار دراسة التظلمات حتى الآن، ولم يتم وقف بطاقاتهم حتى الآن.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضاعف الدعم التمويني من 25 جنيها إلى 50 جنيها، مؤكدًا أن رفع قيمة الدعم بالأسعار الحالية أعلى بكثير من عام 2010.

وأوضح: "يعني الكميات اللي بنحصل عليها من مبلغ 50 جنيها، أكثر مما كان عليه الدعم في 2010، كما أنه بالرغم من ارتفاع أسعار كافة السلع وخاصة الخبز إلا أن رغيف الخبز ما زال يُعرض للمواطنين بـ 5 قروش".

وتابع: "الناس لم تشتكي قيمة الدعم، بس فيه بعض المبالغة من المواطن، سننظر بمنتهى الموضوعية تنقية البطاقات، فيه 72 مليون واحد بياخذ دعم في الخبز، وفيه 64 مليون شخص يأخذ دعم خبز وتموين، اعتقد ده يمثل أكتر من ثلاثة أرباع المقيمين في جمهورية مصر العربية".