رئيس تنمية الصعيد يبحث الخريطة الاستثمارية ببني سويف

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن المحافظة تمتلك ميزات نسبية كبيرة في مجالات متنوعة، ما يؤهلها لتكون في مقدمة محافظات الصعيد تنمويا، وفي مكانة متقدمة على الخريطة التنموية المصرية، حيث تذخر المحافظة بالمقومات والموارد الطبيعية والبشرية والصناعية، وأصبحت بني سويف خلال آخر 6 سنوات منطقة جذب لمختلف المجالات الاستثمارية، خاصة بعد إقامة مشروعات قومية عملاقة على أرضها في قطاعات حيوية كالطاقة والطرق والتكنولوجيا، بجانب المورد البشري المميز كالأيدي العاملة المدربة، والكودار البحثية والعلمية والشبابية الرائدة.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن أول خطوة تم تنفيذها منذ توليه مسئولية الإقليم، هي إعداد خريطة تنموية للمحافظة تحتوي على الفرص الاستثمارية الواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها، بجانب تنفيذ خطة تدريب وتأهيل للعنصر البشري مهنيا وعلميا وتنمية المواهب ورفع القدرات المتوافرة لديهم، وربط الخريجين من المدارس الفنية أو الكليات التطبيقية أو مراكز التدريب المهني بسوق العمل، إضافة إلى تكوين فريق عمل متكامل متخصص يشرف على تنفيذ المقترحات وما تسفر عنه هذه الخطة من نتائج وفرص استثمارية.

واستعرض المحافظ أهم النتائج التي أسفرت عنها تلك المنظومة منها تشكيل وحدة تنمية اقتصادية، وتشكيل أول مجلس اقتصادي استشاري بالمحافظة لوضع الرؤى والأولويات التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية، والعمل على الاستفادة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتنمية الصعيد، وأن يتبوء الإقليم المكانة اللائقة في الخريطة التنموية المصرية، منوها عن أبرز المشروعات التي أسفرت عنها هذه المنظومة مثل المشروع القومي للصوبات الزراعية الجار تنفيذه بالظهير الصحراوي الشرقي للمحافظة، ومشروع الاستثمار السياحي على مساحة 2124 فدان بالقرب من منطقة واحة ميدوم السياحية، والذي يجري تنفيذ الخطوات والدراسات المبدئية عن طريق مطورين عقاريين.

كما جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والعقارية، وكان من أهمها توافر فرصة استثمارية واعدة بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا لإقامة مدينة صناعية متكاملة في مجال زراعة وصناعة النباتات الطبية والعطرية لاستثمار الميزة التنافسية للمحافظة في هذا المجال، و42 فدان كمنطقة لوجستية واقتراح إقامة سوق جملة للخضر والفواكه، واقتراح إقامة ميناء جاف بدائرة مركز سمسطا على مساحة 1027 فدان بجانب إقامة مدينة حرفيين متكاملة على مساحة 23 فدان، تحتوي على الورش الفنية، والخدمات التكميلية اللازمة، ومقرات للنقابات المهنية والحرفية والمصدرين، وتم أيضا طرح 15 موقع استثماري في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والعقاري.

وبحث المحافظ عدد من المشروعات المنفذة والتي تتطلب الدفع بها لتدخل الخدمة في مجالات الاستثمار والصناعة، مثل استكمال تخطيط بعض المناطق الصناعية لفتح آفاق أخرى، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومناقشة الحلول الخاصة ببعض معوقات مشروعات الترفيق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية، والاتفاق على آليات التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد للدفع بجهود نهو المشروعات بها.

من جانبه أعرب اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن تقديره لجهود محافظ بني سويف المستشار هاني عبدالجابر في وضع خطة تنمية المحافظة، والتي تضمنت تحديد عدد من الفرص الاستثمارية التنموية المحدثة نقلة نوعية في عدد من المجالات التنموية، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، مؤكدا دعم الهيئة للخطة الاستثمارية للمحافظة خاصة في مجال مقترح إقامة مشروعات في الإنتاج الحيواني والأعلاف، وتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج منتجات متنوعة، ومنطقة صناعات متكاملة في مجال النباتات الطبية والعطرية، وتنفيذ مشروعات استثمار عقاري في عدد من المناطق المتاحة، وأيضا إقامة مدينة سياحية متكاملة بالواسطى (المثلث الذهبي)على مساحة 2124 فدان، إضافة إلى الدفع بتوفير الحلول وتذليل المعوقات الخاصة بعدد من المشروعات القائمة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية والتنموية منها.

وعقب الاجتماع كلف محافظ بني سويف فريق عمل التنمية الإقتصادية بمرافقة وفد هيئة تنمية الصعيد لمعاينة بعض الفرص الاستثمارية والتنموية بنطاق المحافظة والتي تم استعراضها خلال الاجتماع، مؤكدا أهمية التفقد الميداني لتلك الفرص والمواقع التنموية المتاحة للوقوف على أليات وخطوات التنفيذ، والخروج بأجندة عمل ومشروعات يتم الإعلان عن تنفيذها قريبا.