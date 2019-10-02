أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم، توقف العمل بمحطة مياه المعمورة، يوم الجمعة المقبل، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرا لوجود أعمال صيانة.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والعضو المنتدب، إنه نظرًا لأعمال المرحلة الأولى من الإحلال والتجديد بخط المياه العكر المغزي لمحطة مياه المعمورة قطر 1500 مم، فأنه يجرى توقف العمل بالمحطة لحين الانتهاء من الإصلاحات.

وأهابت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، المواطنين بتوفير وتدبير احتياجاتهم المنزلية من المياه خلال فترة الصيانة، منوهة أنه لطلب سيارات مياه يرجى الاتصال على رقم الخط الساخن 125.