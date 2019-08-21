كشفت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقالت "جامع"، إن الجهاز يتشرف بأن يكون رئيس مجلس إدارته مصطفى مدبولي، كما أنه يّضم في أعضاء مجلس إدارته عددًا من الوزراء المعنيين فضلًا عن عدد من ذوي الخبرة، مؤكدة أنه تم استعراض في الاجتماع ما تم إنجازه في الـ 6 شهور الماضية وما تم تحقيقه من تمويل نتج عنه مشروعات وفرص عمل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية المشروعات الصناعية وتعميق المنتج المحلي، لذلك يتم العمل على 4500 مصنع في المجمعات الصناعية الجديدة المنتشرة في 12 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه تم رفع الحد التمويلي من 5 ملايين ليصل لـ 10 ملايين للمشروع الصناعي الواحد، بغرض دعم أصحاب المشروعات الجديدة الصناعية، فضلًا عن رفع الحد التمويلي للمؤسسات المالية غير المصرفية من 75 مليونا لـ 150 مليون جنيه.