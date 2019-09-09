قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل على توفير فرص العمل من خلال المشروعات، وذلك بتعليمات من الرئيس السيسي، التي نصت على تمويل المشروعات الإنتاجية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، إن الجهاز يشارك في العمل بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يجرى توفير التمويل اللازم، والتنوع في البرامج التمويلية لأصحاب المشروعات.

وتابعت، أن أدوار الجهاز لا تقف عند تقديم التمويل، لافتةً إلى أن الجهاز يقدم الدعم الفني ويتيح الخدمات غير المالية التي تؤهل أصحاب المشروعات إلى إنجاح مشروعاتهم بتطويرها وسداد المستحقات المالية.

ولفتت إلى أن الجهاز سينظم معرضًا للحرف التراثية واليدوية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس في 2 أكتوبر المقبل، حيث جرى التوصل مع المحافظين، إذ ستُعرض نماذج من حلايب وشلاتين، أسوان، وجميع المحافظات.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع، اليوم، على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.