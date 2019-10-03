تقدم "الوطن" سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، وهي خدمة يومية لقرائها كالتالي:

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.75 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.