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استشاري عظام: الرياضة الحل السحري لخشونة المفاصل

استشاري عظام: الرياضة الحل السحري لخشونة المفاصل

الإثنين.. تشريعية النواب تناقش تعديلات "إجراءات الطعن أمام المحكمة"

الإثنين.. تشريعية النواب تناقش تعديلات "إجراءات الطعن أمام المحكمة"

ري الشرقية: إيقاف الموظفتين المتهمتين باختلاس 10 ملايين جنيه عن العمل

ري الشرقية: إيقاف الموظفتين المتهمتين باختلاس 10 ملايين جنيه عن العمل

تعاون بين "العلوم الإدارية" و"الوطنية للتدريب" لتأهيل الخريجين

تعاون بين "العلوم الإدارية" و"الوطنية للتدريب" لتأهيل الخريجين

اتفقا على تبادل الخبرات.. رئيس محكمة النقض يلتقي وفدا قضايا أردنيا

اتفقا على تبادل الخبرات.. رئيس محكمة النقض يلتقي وفدا قضايا أردنيا

استقبال تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين في الوادي الجديد

استقبال تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين في الوادي الجديد

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وقائع سرقة أرزاق الغلابة

وقائع سرقة أرزاق الغلابة

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