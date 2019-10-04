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أحدث الأخبار

طرح 19787 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة

طرح 19787 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة

مصر وطاجيكستان تتفقان على عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

مصر وطاجيكستان تتفقان على عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

التأمين الصحي الشامل: 117 وحدة لتسجيل الأسر في 5 محافظات

التأمين الصحي الشامل: 117 وحدة لتسجيل الأسر في 5 محافظات

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع

"الوزراء" ينفي إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لـ"وعي"

"الوزراء" ينفي إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لـ"وعي"

الحكومة تنفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

الحكومة تنفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

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منها "إيقاف تكافل وكرامة وضرائب على السيارات".. الحكومة تنفي 10 شائعات

منها "إيقاف تكافل وكرامة وضرائب على السيارات".. الحكومة تنفي 10 شائعات

"الجزيرة".. منصة تدمير العالم العربي

"الجزيرة".. منصة تدمير العالم العربي

العقول المدبرة لـ "الجزيرة": خلايا مدمرة داخل مقرات القناة في 50 دولة

العقول المدبرة لـ "الجزيرة": خلايا مدمرة داخل مقرات القناة في 50 دولة

المراكز البحثية الممولة من قطر.. مفرخة ضيوف "الجزيرة" للترويج لمعاداة العرب

المراكز البحثية الممولة من قطر.. مفرخة ضيوف "الجزيرة" للترويج لمعاداة العرب

"بها أحد مكونات الماريجوانا".. ارتفاع عدد الوفيات بالسجائر الإلكترونية

"بها أحد مكونات الماريجوانا".. ارتفاع عدد الوفيات بالسجائر الإلكترونية

عاجل.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

عاجل.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة

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