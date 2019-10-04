قال الإعلامي عمرو أديب، إن خفض أسعار البنزين 25 قرشًا مرتبط بعوامل خارجية، مثل سعر خام برنت، نافيًا أن يكون له علاقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، حسبما زعم البعض.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "الناس في الاقتصاد مش بتتابع السعر غير في محطة البنزين لكن مش بيهمها حاجة تانية زي سعر خام البرنت، عشان محدش يشتغلك".

وتابع، أنه يجرى تغيير سعر خام البرنت بشكل يومي في الدول الأوروبية، مشددًا على أن تطبيق هذا النوع من الآليات التسعيرية بمصر يعتبر أمرًا في غاية الصعوبة.

وأشار إلى أنه خلال 3 أشهر سيجرى تحديد سعرًا جديدًا للبنزين، صعودًا أو هبوطًا بسعر لا يتجاوز 10% أو يمكن تثبيت سعر البنزين، والحفاظ على انخفاض الـ25 قرشًا.

ولفت، إلى أن استهداف شركة أرامكو السعودية أثر على تسعيرة البنزين بمصر، وذلك بسبب تأثيرها الكبير في سوق البترول العالمي: "هيأثر من هنا ورايح".

وواصل: "الموضوع ليس وليد اللحظة ووزير البترول أجرى مداخلة هاتفية معنا بالبرنامج، في شهر يناير الماضي وصرح بإمكانية تحريك أسعار البنزين صعودًا أو هبوطًا، دون تدخل الدولة".

وأردف: "ده مش اختراع بقينا زي الناس والعالم، وسعر البترول طبقًا للعرض والطلب".

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا، في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.