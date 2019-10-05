استقبل النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم السبت بمكتبه، رئيس المحكمة الدستورية العليا ووفد رفیع المستوى من نواب رئيس المحكمة، ورئيس هيئة المفوضين بها؛ بمناسبة تولي النائب العام منصبه.

وعقد اجتماع بين الجانبين في القاعة الرئاسية بمكتب النائب العام، أكدوا خلاله على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة.

وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي بدأ مهام عمله نائبا عاما الشهر الماضي ولمدة 4 سنوات خلفا للمستشار نبيل صادق النائب العام السابق الذي انتهت مدة عمله يوم 18 سبتمبر.