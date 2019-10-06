"الأوقاف" تنظم 100 ندوة للحديث عن انتصارات أكتوبر الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة 100 ندوة تثقيفية للحديث عن انتصارات أكتوبر وحق الوطن على أبنائه يوم الثلاثاء المقبل.

أوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك الندوات تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقضايا الوطنية، والتوعية بالتاريخ العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة، ومكانة الأوطان وفضل التضحية في سبيلها، والعمل على كل ما يحقق أمنها وأمانها واستقرارها.

وأشارت "الأوقاف" إلى أن ندوة الرأي التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ستكون أبرز تلك الندوات، حيث تنقلها قناة النيل الثقافية كل ثلاثاء، مع تكليف الدكتور سيد عبدالباري وكيل الوزارة لشؤون الدعوة بديوان عام الوزارة بمتابعة تنفيذ هذه الندوات.