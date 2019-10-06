"الأوقاف" تنظم 100 ندوة للحديث عن انتصارات أكتوبر الثلاثاء المقبل

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أبوشقة: الديمقراطية تمارس عن طريق حزبين أو ثلاثة فقط

أبوشقة: الديمقراطية تمارس عن طريق حزبين أو ثلاثة فقط

دبلوماسي سابق: مفاوضات "سد النهضة" صعبة وتحتاج لعناء استراتيجي

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