"مسألة حياة للمصريين والتزام دولة".. تصريحات الرئيس عن أزمة سد النهضة

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"أبو عبدالرحمن" مأساة قعيد بين المرض والفقر: عايش زى ما أكون في سجن

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محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة في ذكرى انتصارات أكتوبر

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