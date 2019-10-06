"مسألة حياة للمصريين والتزام دولة".. تصريحات الرئيس عن أزمة سد النهضة

تصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول نتائج مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسائل الإعلام العربية والدولية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأضاف "السيسي"، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعلق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أزمة سد النهضة، ففي شهر سبتمبر الماضي خلال مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، احتلت قضية سد النهضة الإثيوبي صدارة اهتمامات مصر، حيث كانت أحد محاور بيان مصر أمام الجمعية، والذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تفهم مصر لشروع إثيوبيا فى بناء "سد النهضة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر.

وواصل السيسي حديثه عن سد النهضة، قائلًا إن مصر بادرت بطرح "اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة"، الموقع في الخرطوم، في 23 مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات، للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أنه –ومع الأسف– لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة.

وأبدى الرئيس السيسي رغبته وأمله في التوصل لاتفاق نهائي، مؤكداً أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة، وفي مصر خاصة، متابعًا: "فمع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر، مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي، للاضطلاع بدور بناء، في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرضٍ للجميع".

يذكر أن وزارة الري، قالت عقب محادثات الخرطوم بين مصر وإثيبوبيا والسودان بشأن سد النهضة، أمس، إن مصر طالبت بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل.