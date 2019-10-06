يعرض المتحف المصري بالتحرير، الجزء العلوي من تمثال للملكة ميريت آمون، وذلك في عرض خاص بمدخل المتحف، قبل مغادرته الى متحف الغردقة.

وأوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن التمثال هو أحد الكنوز المعروضة بالمتحف ويعتبر من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة، مصوراً الجزء العلوى من تمثال للملكة مريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني وهي تحمل فى يدها عقد "المنات" الذس يستخدم للصلصلة في الاحتفالات الدينية لتبجيل الآلهات.

وأشارت مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إلى أن التمثال عُثر عليه داخل معبدها الصغير بالرامسيوم، وهو المعبد الجنائزى لرمسيس الثاني.