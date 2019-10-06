لقيت ربة منزل في العقد الخامس من عمرها مصرعها، اليوم، إثر حادث سير بطريق "دمنهور - المحمودية" في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث سير على طريق "دمنهور - المحمودية"، وانتقل الرائد كريم الخولي رئيس مباحث المحمودية، إلى مكان الحادث.

كانت مستشفى المحمودية المركزي استقبلت جثة "فاتن ع." 45 سنة، إثر حادث سير على الطريق أمام قرية شدريشة مركز المحمودية، بعد أن صدمها "توك توك" أدى إلى وفاتها.

وتم وضع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.