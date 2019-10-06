هيئة الانتخابات التونسية: نسبة التصويت في "التشريعية" بلغت 41.32%

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون خلال مؤتمر صحفي حول إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية العد والفرز، موضحا أن العملية الانتخابية دارت بشكل عادي، مشيرا إلى أن عمليات انتهت في جزء كبير منها، وتم تعليق نتائج الفرز في بعض مكاتب الاقتراع.

وأشار بفون، إلى أن التجميع سيتم في الليل وسيتم الشروع في جمعة النتائج في مراكز التجميع في 33 دائرة انتخابية، لافتا إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت في الخارج 16.4% في حين بلغت في الداخل 41.32%، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إلى أن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49%.

من جانبه، أعلن حزب "قلب تونس" فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم، وقال حاتم المليكي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، الذي يترأسه نبيل القروي في مؤتمر صحفي، إنه حسب النتائج الأولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية اليوم، "هو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان".

ونبيل القروي، موقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي ومرشح للدورة الرئاسية الثانية. وكان دعي أكثر من سبعة ملايين ناخبا لانتخاب برلمان من 2017 مقعدا.

وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فرحة أنصار حزب قلب تونس على استطلاعات الرأي الأولى في مكتب الحزب في العاصمة التونسية "تونس".

وكانت مراكز الاقتراع، أغلقت أبوابها في مختلف أرجاء تونس، مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 23.5%، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

من جانبه، أعلن حزب "النهضة" التونسي، فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم في تونس، وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب عماد الخميري في مؤتمر صحفي "تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وعقب التصريحات بدأ أنصار الحزبين احتفالات في مقراتهم في العاصمة تونس. وكانت نتائج الأراء التي أجرتها مؤسسة "سيجما كونساي"، لدى الخروج من مراكز الإقتراع فوز حركة "النهضة" بالمرتبة الأولى بنسبة 17.5% في الإنتخابات التشريعية حسب ما أكّده وسيم حميدة ممثل سيجما على التليفزيون الوطني، وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه في المرتبة الأولى: النهضة 17.5% والمرتبة الثانية: قلب تونس: 15.6% والمرتبة الثالثة: الدستوري الحر: 6.8% والمرتبة الرابعة: ائتلاف الكرامة : 6.1% والمرتبة الخامسة : التيار الديمقراطي: 5.1%

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته "هيئة الانتخابات التونسية"، ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتنقسم بين قوائم حزبية وقوائم ائتلافية وأخرى مستقلة، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.