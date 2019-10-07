أحمد صلاح حسني عن "الممر": كنا حاسيين إننا في حرب حقيقية مش فيلم

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن تصوير فيلم الممر كان شاقًا للغاية على جميع الممثلين، وكان الجميع يشعرون وكأنهم في حرب حقيقية وليس عملًا سينمائيًا، وذلك خلال حواره في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأعرب عن سعادته بمشاركته في هذا العمل السينمائي، حيث قال "فخور لكوني جزء من فريق العمل بهذا الفيلم والذي كان مهمة ورسالة قبل أن يكون مشاهد ولقطات تعبيرية"، موضحًا أن أكشن فيلم مقنع.

وتابع: "الفيلم مر بفترات تدريب طويلة قبل البدء في التصوير، جاءت أهمها تلك التي تمت داخل كتائب الجيش المصري، على حمل السلاح والتعرف على أنواعه، وعمليات الاقتحام، والقدرة على التحمل".