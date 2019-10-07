روت شاهيناز راغب، مديرة البرنامج العبري بالإذاعة المصرية، تفاصيل تعامل مصر مع تكذيب وسائل الإعلام الإسرائيلية للخبر الذي بثته الإذاعة العبرية الموجهة للعدو الصهيوني، خلال حرب أكتوبر، بشأن أسر العميد عساف ياجوري، أحد كبار قادة قوات العدو الإسرائيلي.

وقالت "راغب"، خلال فيلم تسجيلي عن الحرب، أذاعته فضائية "dmc"، إن الإذاعة المصرية، أرسلت أحد مذيعيها، لإجراء حوار مع الأسير، للتأكيد أنه في حوزة القوات المسلحة المصرية.

وأشارت إلى أن مذيعًا مصريًا، أجرى حوارًا مع "ياجوري"، اعترف فيه الأخير بـ"اسمه، ورتبته، ووظيفته، والمهمة التي كان مكلفا بها، وكيفية وقوعه بين يد القوات المصرية".

واعترف "ياجوري" بسيطرة القوات المصرية في معركة الدبابات، لافتًا إلى أنه كان مكلفا بالتصدي للدبابات المصرية الموجودة في القطاع المركزي بسيناء، ولكنه فشل.

ونوه "ياجوري" خلال الحوار، إلى أن الضباط المصريين تعاملوا معه بشكل عادي، وطلب منه المذيع المصري توجيه رسالة لأسرته، فأرسل لهم السلام، وتمنى رؤيتهم مرة أخرى.