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عاجل.. فوز الأميركيين وليام كايلين وجريج سيمنزا بـ"نوبل للطب"

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أستاذ اقتصاد: المناطق الحرة ستغير خريطة الاقتصاد المصري

أستاذ اقتصاد: المناطق الحرة ستغير خريطة الاقتصاد المصري

تداول 350 شاحنة و102 سيارة بمواني البحر الأحمر

تداول 350 شاحنة و102 سيارة بمواني البحر الأحمر

أفلام وجلسات تقديم.. فعاليات اليوم الثالث لمهرجان مالمو السينمائي

أفلام وجلسات تقديم.. فعاليات اليوم الثالث لمهرجان مالمو السينمائي

الداخلية توقع الكشف على 118 حالة في العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة

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