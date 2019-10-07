أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "نورحياة " لطلاب المدارس، والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى. وأعطى محافظ بني سويف إشارة بدء المرحلة الثانية من المبادرة بمدرسة السيدة عائشة الابتدائية بنات بمدينة بني سويف، وذلك بحضور سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف، حيث قام فريق طبي يضم نخبة متميزة من استشاري وأخصائي طب وجراحة العيون بالكشف على تلاميذ المدرسة بالوحدة الطبية المتنقلة لتحديد مدى احتياجهم للعلاج.

وقال المحافظ إن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "نور حياة" لتلاميذ المدارس الابتدائية، تسهتدف الكشف على 120 ألف تلميذ وتلميذة في 331 مدرسة بواقع 60 ألف تلميذ في كل فصل دراسي " تيرم" على مستوى المحافظة، حيث يتم الكشف وتوفير العلاج والنظارات بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي إلى المستشفيات، موجها بتوفير التسهيلات اللازمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية التي استأنف صندوق تحيا مصر تنفيذها في المدارس الابتدائية "اليوم" بعدد من محافظات الجمهورية منها بني سويف، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية والتربية والتعليم ومديرية الصحة بالتنسيق الكامل مع الصندوق لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة وتحقيق المستهدف بالكامل.

يشار إلى أن مبادرة "نور حياة" بالمدارس، تستهدف إجراء الكشف الطبى لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 4 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ، وتم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون، حيث تتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي"موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين"سلايت لامب"، وجهاز الكشف الإلكتروني"ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات"ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

كان صندوق تحيا مصر قد رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا، كما قام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في المبادرة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.