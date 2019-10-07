قال فهد بن عبد الله آل الثاني، ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، إن هناك إهدار كارثي للمال العام في قطر، حيث دفع تنظيم الحمدين الإرهابي أكثر من 100 مليون ريال لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019.

وأضاف "آل الثاني"، خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في النهاية تم جلب العمال لتعبئة المدرجات الفارغة تمامًا، صحف في أمريكا وبريطانيا وأوروبا انتقدت إعطاء البطولة لقطر بعضها وصف البطولة بالكارثة!"، موضحًا أن فراغ المدرجات هو رسالة من الشعب القطري للعالم برفض تصرفات تميم وعصابته.

وتابع: "شعبنا في قطر يريد وظائف وتحسين معيشة المواطنين وتمكينهم وإرجاع العلاقات مع إخوانهم في السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي تسبب تنظيم الحمدين الإرهابي بقطعها بسبب إجرامهم ضد أهلنا في الخليج!".