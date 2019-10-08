"سوبر كلاسيكو" ونجوم مصارعة WWE في فعاليات موسم الرياض 2019

تشهد الفترة من 11 أكتوبر الجاري ومستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، واحدًا من أكبر المواسم الترفيهية في العاصمة السعودية الرياض، والذي يقام في 12 منطقة، هي جامعة الأميرة نورة، بوليفارد الرياض، الجنادرية، ملعب الملك فهد، حي الملك عبدالله المالي، الحي الدبلوماسي، الملز، المربع، وادي حنيفة، منتجع نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.

ويشمل الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائر منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض، مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والموسيقية والرياضية، والتي تستقطب نجوم الترفيه من كل أنحاء العالم.

ومن أهم الفعاليات الرياضية في موسم الرياض الترفيهي، مباراة السوبر كلاسيكو بين منتخب السامبا البرازيلي ونظيره التانجو الأرجنتيني يوم 15 نوفمبر المقبل، وهو تكرار للقاء العام الماضي في بطولة "السوبر كلاسيكو" في السعودية، والذي فازت فيه البرازيل بهدف نظيف.

اعتزال النجم ياسر القحطاني، قناص ناديي الهلال والقادسية والمنتخب السعودي السابق، سيقام كذلك ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 1 ديسمبر المقبل، في مباراة من المتوقع أن يكون طرفها أحد الأندية العالمية الكبرى.

ويشهد يوم 31 أكتوبر الجاري عرض لنجوم المصارعة الحرة "WWE"، تحت مسمى "crown jewel" أو "جوهرة التاج"، والذي أعلن نجما المصارعة "أندرتيكر وهوجان"، مشاركتهما فيه على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بجوار عدد كبير من نجوم وأساطير المصارعة العالمية.

كما يشهد "موسم الرياض" العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى، مثل أكبر ماراثون في المملكة العربية السعودية، ومسابقة "فوت بارك" لمهارات كرة القدم، وعروض تزلج في "حلبة التزلج"، ومسابقات سيارات ومسابقات في الألعاب الإلكترونية.