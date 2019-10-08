تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، مقررة، اليوم الإثنين 7 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

رئيس جامعة القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع فودافون

يوقع رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع "مصر خضراء"، والذي يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة، خلال 4 سنوات تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة، وبتنفيذ من طلاب الكلية والفنيين، وبتمويل من شركة فودافون مصر.

جنايات القاهرة تستكمل محاكمة متهم في قضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

جنايات جنوب القاهرة تستكمل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "اغتيال النائب العام"

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "اغتيال النائب العام".

انعقاد لجنة الصناعة بمجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين ، لمناقشة آثار تطبيق وتفعيل توصيات اللجنة فيما يخص الموضوعات التي ناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من قبل الجهات الحكومية المعنية.

لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان تناقش مشروعات القوانين

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، الموضوعات التي سبقت إحالتها إلى اللجنة (مشروعات القوانين) في دور الانعقاد العادي السابق، ولم يتسن للجنة الانتهاء من مناقشتها.

اجتماع في لجنة القوى العاملة بالبرلمان

يعقد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماع وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها استعراض تقريري اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(59) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته".

جمعية رجال الأعمال المصريين تنظم فعاليات المجلس المصري الكوري

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، فعاليات الدورة الأولي لمجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد.

هندسة عين شمس تنظم ندوة لــ"مختبر الشهرة"

تنظم كلية الهندسة جامعة عين شمس، ندوة عن المسابقة المفتوحة لـ"مختبر الشهرة"، وذلك بكلية الهندسة - جامعة عين شمس، وذلك لكل من تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا يعملون أو يدرسون التكنولوجيا أو الهندسة أو الطب أو الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات، وهذا يشمل موظفي القطاع الخاص والعام.

احتفالية بمناسبة مرور 120 عاما على ميلاد ألكسندر صاروخان

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، وجمعية القاهرة الخيرية الأرمينية العامة، احتفالية بمناسبة مرور 120 عاما على ميلاد فنان الكاريكاتير الأرمنى "ألكسندر صاروخان".

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

يستضيف مسرح سيد درويش بالاسكندرية حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة ، في دورته الـ35، التي تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري. القاهرة .. يستضيف المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية أمسية سينما التانجو بالتعاون مع سفارة الأرجنتين وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.