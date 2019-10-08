قال مدير بناء محطة الضبعة النووية بشركة روساتوم، أناتولي كوفتونوف، إنّ نوع المفاعلات النووية التي سيتم إنشاءها من نوع الماء المضغوط الذي يقاوم الكوارث الطبيعية.

وأضاف كوفتونوف خلال منتدى موردي الصناعات النووية التي تنظمها شركة روساتوم الروسية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، أنّه سيتم الحصول على ترخيص بدء العمل بالمشروع بحلول 2020، لافتا إلى بدء الإنشاءات في أغسطس الماضي.

وأوضح كوفتونوف أنّه بحلول عام 2026 سيصبح نسبة العمالة الروسية في المحطة النووية 20% من إجمالي العاملين بهذا العام الذين يبلغ عددهم 1000 عامل، والمقرر أن تقل نسبة العمالة الروسية بالمحطة النووية المصرية بنهاية المشروع في 2029.

يذكر أنّ محطة الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشائها في مدينة الضبعة، محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 130 كم شمال غرب القاهرة، وتتكون من 4 وحدات للطاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها مفاعلات من نوع VVER "مفاعل الطاقة المائي المائي" من الجيل 3+، وهي ليست مجرد تقنية مبتكرة من أحدث جيل، لكنها تقنية لديها بالفعل المراجع وتعمل بنجاح، وهناك 3 وحدات مزودة بمفاعلات من هذا الجيل تعمل بالفعل في روسيا في موقع المحطتين النوويتين نوفوفورونيج ولينينجراد.