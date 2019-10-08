روى الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، بعض اعترافات الجنود الإسرائيليين المأسورين عقب نصر أكتوبر المجيد.

وقال "البحراوي"، خلال الفيلم الوثائقي "أيام النصر" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية،: "لما سألنا بعض الجنود انطباعك إيه عن الجندي المصري، قالوا اللي إحنا عرفناه من المحاربين القدامى اللي حاربوا في 1967 إن الجندي والضابط المصري أول حاجة بيعملها بيهرب، لكن إحنا كنا بنشوف المصري بيدخل يقفل علينا مكان إطلاق النار بجسمه عشان يمكن زملاؤه إنهم يدخلوا يلتفوا حواليا".

وأضاف الدكتور كمال درويش، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أن أحد الجنود الإسرائيليين سأله: "هي دي القاهرة؟ دي جميلة جدًا، هما قالولنا إنها بتمشي في شوارعها الجِمال والحمير".

واستكمل "درويش": "كان في عسكري إسرائيلي تاني فقد دم كتير واحتاج نقل دم ضروري وكان أوشك على فقد حياته، فجه دكتور حاول يدورله على وريد فمعرفش، فأصريت إنه يجيبله دكتور تخدير، وجبنا ليه الدكتور ونقلنا ليه دم من عسكري مصري إنقاذا للموقف، وقعدت أهزر قدام الجنود، وقولتله إنت بيجري في دمك دم مصري، فهل لو قابلك عسكري مصري دلوقتي هتقتله؟".