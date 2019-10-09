أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته لردود أفعال الجماهير على دوره في فيلم "الممر" الذي يجسد فيه شخصية الضابط الإسرائيلي، قائلًا: "كان واضح من العرض الخاص للفيلم إنه ترك الأثر اللي كنت عايز أسيبه عند الجمهور".

وأضاف "نصار" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أنه لاحظ سعادة المشاهدين خلال العرض الخاص للفيلم، في المشهد الذي يتم ضربه فيه، متابعًا: "مراتي كانت في العرض الخاص وبعد شوية لقيتها بعدت عني".

ولفت إلى أن "الممر"، أحدث حالة من التفاعل والتأثر على جيل الشباب، وهو الأهم بالنسبة لصناع العمل، موضحًا تفهم الدور الذي جسّده: "شئ صعب أني اتعاطف معاه علشان أؤدى الدور بصدق.. ومكنتش عارف أبرر للشخصية قبل ما أقوم بيها"