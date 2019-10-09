إياد نصار: "الممر" ضم أوضاع المجتمع لإضفاء صبغة الحقيقة عليه

قال الفنان إياد نصار، إن تصوير المشكلات والأوجاع التي مر بها المجتمع المصري في فيلم "الممر" لا تنفي وطنيته، ولكن استخدمت لإضفاء صبغة الحقيقة عليه.

وأضاف "نصار" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن سخرية المواطنين على أحمد عز في مشهد السنترال كان إظهارا للسخرية من النكسة بالرغم من الوجيعة بداخلهم، موضحا أن رد الفعل الساخرة لا تنفي وطنية المصريين حينها، ولكن هو تعبير عن الألم بسخرية، ولا يعني الانفصال عن الوطنية، متابعا: "الإطار الأساسي للموضوع هو الوطن، والوطن هو الحضن".