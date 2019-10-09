قال الفنان إياد نصار، أحد أبطال فيلم "الممر"، إنه أردني من أصول فلسطينية وأن أسرته مرت بأوجاع التهجير.

وأضاف نصار، متأثرا خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E": "يعني إيه طائفة دينية تعمل دولة، يعني إيه تيجي تخرجني من أرضي، أنا بسمع دايما عن مفتاح بيت جدي واللي كان موجود، والأرض اللي عمري ما شفتها".

وتابع: "يعني إيه فجأة جدي يشيل أبويا ويمشي لحد ما يوصل الأردن، وفي اللحظة دي حسيت بمشاعر صعبة جدا".

ويعتبر فيلم "الممر"، هو أضخم إنتاج شهدته السينما المصرية، ويعتبر هو التعاون الخامس بين شركة "الماسة للإنتاج الفني" والمخرج شريف عرفة، بعد أفلام "الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم، فول الصين العظيم".

وحقق فيلم "الممر" نجاحا كبيرا فور عرضه في السينما، عكس ما توقع الجميع، للمخاطرة بعرض تلك النوعية من الأفلام الحربية، وفي موسم عيد الفطر المبارك، بإجمالي إيرادات تخطت الـ80 مليون جنيه، حيث أحبه الجمهور بشكل كبير.