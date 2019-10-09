إياد نصار يتحدث عن صعوبات واجهته في "الممر"

قال الفنان إياد نصار، إنه لم يستطع التعاطف مع شخصية الضابط الإسرائيلي الذي جسده في فيلم "الممر" حتى قرر فهم الشخصية بزاوية أنه ضابط إسرائيلي طيب، وكانت أزمته في المعتقد الخاص به وهو إقصاء الكل.

وأضاف "نصار" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن القائمين على العمل طوروا أدائه في الدور الذي لعبه في الفيلم: "حصل التطور في الشخصية من خلال النقاشات والجلسات مع المخرج شريف عرفة"، موضحا أنه شاهد عدد من الأفلام الإسرائيلية حتى يعلم مبرراتهم وطريقة تفكيرهم: "حاولت أوصل لطريقة التفكير من خلال أفلام هما شايفين نفسهم أزاي".

وأكد الفنان أنه استعان بالدكتور منصور، الخبير في الثقافة واللغة العبرية، لمعرفة طريقة تفكيرهم: "كان موسوعة بالنسبالي وقعدنا جلسات كتير علشان أفهم طريقة التفكير".