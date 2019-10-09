مبروك عطية: الفقر بنسبة 99% من اختيار الإنسان وفيه ناس غاوياه

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر في 41 رواية صحيحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن النبي لا يستعيذ بالله من شيئ إلا إذا كان شرًا، مشيرًا إلى أن الفقر من اختيار الإنسان بنسبة 99% مؤكدًا أن هناك شخص "غاوي فقر".

وضرب عطية مثلًا بموظف سعى واجتهد للحصول على الوظيفة وبعدما حصل عليها "نام وشخر" وبالطالب الذي لا يجتهد في مذاكرته.

وشدد مبروك عطية أنه لم يكن من الصحابة أي من الفقراء إلا أهل الصفة حيث كان يرسل إليهم النبي وصحابته الطعام لأنهم انقطعوا للعبادة في المسجد.