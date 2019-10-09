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تفاصيل وفاة ولي أمر في مدرسة بعد مشاجرة مع مدرس

تفاصيل وفاة ولي أمر في مدرسة بعد مشاجرة مع مدرس

"الحماية من التجاعيد وضبط مستوى السكر".. فوائد الخميرة باللبن

"الحماية من التجاعيد وضبط مستوى السكر".. فوائد الخميرة باللبن

مبروك عطية: الفقر بنسبة 99% من اختيار الإنسان وفيه ناس غاوياه

مبروك عطية: الفقر بنسبة 99% من اختيار الإنسان وفيه ناس غاوياه

طلعت زكريا يحتل قائمة تريندات جوجل بعد ساعات من وفاته

طلعت زكريا يحتل قائمة تريندات جوجل بعد ساعات من وفاته

انقطاع الكهرباء عن 800 ألف عميل بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق

انقطاع الكهرباء عن 800 ألف عميل بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق

ما هو موقف القانون الدولي من غزو تركيا للأراضي السورية؟

ما هو موقف القانون الدولي من غزو تركيا للأراضي السورية؟

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في 12 معلومة.. أبرز تطورات بدء الأعمال الإنشائية لمترو الهرم

في 12 معلومة.. أبرز تطورات بدء الأعمال الإنشائية لمترو الهرم

هذا ما تحقق في 15 شهرا.. نص بيان الحكومة أمام "النواب"

هذا ما تحقق في 15 شهرا.. نص بيان الحكومة أمام "النواب"

طلعت زكريا وقصة خلافه مع "الزعيم": "مابحبش حد يحجمني"

طلعت زكريا وقصة خلافه مع "الزعيم": "مابحبش حد يحجمني"

"أنا رايحه لربنا.. سامحيني يا أمي".. آخر رسالة لـ"دنيا" قبل انتحارها

"أنا رايحه لربنا.. سامحيني يا أمي".. آخر رسالة لـ"دنيا" قبل انتحارها

قصة مرضه النادر و"عودته لطريق الصواب".. أبرز تصريحات الراحل طلعت زكريا

قصة مرضه النادر و"عودته لطريق الصواب".. أبرز تصريحات الراحل طلعت زكريا

بعد نفوق "نعيمة".. مفاوضات مع 3 دول لشراء ذكر زراف وفيلة بـ3 ملايين جنيه

بعد نفوق "نعيمة".. مفاوضات مع 3 دول لشراء ذكر زراف وفيلة بـ3 ملايين جنيه

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