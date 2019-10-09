يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 9-10-2019 طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 21 32

الإسكندرية 21 30

بلطيم 20 31

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 23 36

بورسعيد 23 29

دمياط 23 30

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 33

العريش 19 29

رفح 19 28

رأس سدر 24 33

نخل 14 31

نويبع 23 33

طابا 22 31

كاترين 17 30

الطور 23 33

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 25 36

الفيوم 24 36

بني سويف 22 36

المنيا 22 38

أسيوط 22 38

سوهاج 23 38

قنا 24 40

الأقصر 26 42

أسوان 26 43

أبوسمبل 27 43

الوادي الجديد 25 42

شلاتين 27 38

أبو رماد 26 37

حلايب 27 36

رأس حدربة 27 34

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 41

المدينة 26 40

القدس 16 26

الرياض 24 37

المنامة 30 35

أبوظبي 29 37

الكويت 24 40

دمشق 12 33

بيروت 24 29

عمان 15 31

غزة 20 28

بغداد 24 41

مسقط 28 32

صنعاء 10 22

الخرطوم 27 40

طرابلس 20 25

تونس 19 25

الجزائر 16 25

الرباط 14 26

نواكشوط 26 33