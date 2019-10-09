"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

وجه بشوش عرفه الجمهور، قدم كوميديا مختلفة، وبنى مشوار فني طويل، تخلله العديد من "الإفيهات"، التي يرددها الشباب في أحاديثهم بطرق مختلفة، خلال حياتهم اليومية أو على "السوشيال ميديا"، حتى أصبح الفنان طلعت زكريا أحد نجوم الكوميديا في مصر، قبل أن يخيم عليه الموت.

وتوفي أمس الفنان طلعت زكريا، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وفارق الحياة تاركًا خلفه مشاريعًا لم يكملها، وأفلامُا شارك فيها ولكن لم يكن له نصيب في رؤيتها.

قبل وفاة "زكريا" شارك في فيلم إنتاج سعودي إماراتي مشترك، انتهى من تصويره قبل فترة، لم يعرض بعد ويحمل اسم "بعد الخميس".

الفيلم من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

تدور أحداث الفيلم حول "أبوشيماء"، رجل من عائلة أرستقراطية لديه ابنة يريد تزويجها من شاب يجب عليه خوض اختبارات صعبة كي يحظى بقبوله، وهذا الدور يؤديه الممثل السعودي جعفر الغريب.

وجسد الفنان الراحل في الفيلم دور محاسب نصاب، لديه شركة ينصب من خلالها على الناس، الذي يفترض أن يكون له دورًا في الاختبارات أمام "أبو شيماء".

من سوء الحظ، أن الفنان طلعت زكريا رحل قبل أن يرى آخر أعماله، بعد أن انتهى من تصويره كاملًا منذ شهور، تاركًا بصمة في قلوب محبيه وحزن كبير على فراقه.

وشارك في العمل، الفنان السعودي عبدالله الجميري، والممثل الإماراتي منصور الفيلي، والممثل الإماراتي بلال عبدالله، والممثلة اللبنانية داليدا خليل وغيرهم.