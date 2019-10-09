طلعت زكريا يحتل قائمة تريندات جوجل بعد ساعات من وفاته

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية. واحتل الفنان الراحل طلعت زكريا قائمة تريندات جوجل بعد ساعات من إعلان وفاته، وقدمت الوطن تغطية متميزة عن الفنان الراحل نرصدها لكم كما يلي..

طلعت زكريا

قال الفنان إياد نصار إن من يشمتون في وفاة الفنان طلعت زكريا فقدوا كل معاني الإنسانية. وأضاف نصار، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E": "مش عارف إزاي حد عارف يعيش بكم الكره ده، الإنسان بيولد عنده شعورين خوف وحب إنما الكره ده اتعلمه والكره بياكل الإنسان".

إياد نصار: الشامتون في وفاة طلعت زكريا فقدوا معاني الإنسانية

شهدت وزيرة الثقافة احتفالية يوم النصر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين، والفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية، ووفد من جيل أكتوبر من أبناء مدينة الثغر بدأت بالوقوف دقيقة حدادا، حزنا على رحيل الفنان طلعت زكريا.

وزيرة الثقافة تشهد يوم النصر بالإسكندرية ودقيقة حدادا لروح طلعت زكريا

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان طلعت زكريا كان رفيق عمره ورفيق دراسته، مهاجما بشدة الشامتين في وفاة الفنان الراحل.

نقيب الممثلين: الشامتون في موت طلعت زكريا ليسوا بشرا

التقطت عدسات "الوطن"، مقطع فيديو يرصد لحظة انهيار الفنانة إيمي طلعت زكريا أمام المستشفى بعد وفاة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

فيديو.. انهيار إيمي طلعت زكريا أمام المستشفى بعد وفاة والدها

علاقة فنية امتدت أكثر من 18 عامًا، كان فيها الراحل طلعت زكريا، الذي وافته المنية، اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، شاهدًا على تألق وصعود نجم الفنان كريم عبد العزيز، منذ بطولته الأولى عام 2001، وحتى مشاركته في مسلسل "الزيبق" الذي لم يعرض جزئه الثاني بعد.

من "كي جي تو" لـ"الزيبق".. طلعت زكريا شاهدا على نجومية كريم عبد العزيز

18 عامًا مرت منذ أن جمعهما العمل الأول سويًا من خلال إحدى المسرحيات مع النجم الكبير سمير غانم، ظلت بعدها علاقة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم ممتدة مع النجم طلعت زكريا، الذي وافته المنية في أحد المستشفيات على إثر وعكة صحية، عن عمر ناهز الـ59 عامًا.

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قال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، ستخرج من مسجد العامري، بمنطقة العطارين، في الإسكندرية، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر.

عزاء طلعت زكريا في "الحامدية الشاذلية".. الخميس

كوميديا مختلفة قدمها الفنان طلعت زكريا، خلال أعماله التي جسدها طوال مشوراه الفني، متخللا داخلها العديد من "الإفيهات" التي يرددها الشباب في أحاديثهم بطرق مختلفة، خلال حياتهم اليومية أو على "السوشيال ميديا".

ومع إعلان خبر وفاته إثر تعرضه لأزمة صحية، بدأ عشاقه في تداول العديد من مشاهده بأعماله السينمائية والتي منها: "هو في إيه طباخ الرئيس أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، وبابا جاب موز".

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قبل 12 ساعة، شعرت إيمي طلعت زكريا، باقتراب موعد رحيل والدها الفنان الذي توفي عصر الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

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نعت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، الفنان طلعت زكريا، الذي توفي، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع مع المرض.

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في أكثر من موقف كان الفنان الراحل طلعت زكريا، شدد على موقفه الرافض للتعاون مع الزعيم عادل إمام، بعد أن جمعهما مسلسل العراف في 2013.

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توفي الفنان طلعت زكريا في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلن الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شارك طلعت زكريا في أكثر من 170 عملا فنيا، تميز بكاريزما مختلفة وخفة ظل جعلته يشارك كممثل كوميدي في غالبية أعماله، والتي كان أبرزها والسبب في نجاحه الكبير فيلمي "حاحا وتفاحة" و"طباخ الريس".

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رحلة طويلة من المرض عاشها الفنان طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا، الثلاثاء، إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلنه الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس تحديدا في الساعة الحادية عشر صباحا، طالب الفنان طلعت زكريا من جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الدعاء له، قائلا: "اللهم أنت الشافى"؛ لتتوالى عليه التعليقات من الجمهور داعين الله أن يتم شفاءه على خير، ويحاولون الاطمئنان على تطورات حالته الصحية.

فيديو.. آخر ظهور للفنان طلعت زكريا قبل وفاته