إياد نصار: الشامتون في وفاة طلعت زكريا فقدوا معاني الإنسانية

قال الفنان إياد نصار إن من يشمتون في وفاة الفنان طلعت زكريا فقدوا كل معاني الإنسانية.

وأضاف نصار، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ON E": "مش عارف إزاي حد عارف يعيش بكم الكره ده، الإنسان بيولد عنده شعورين خوف وحب إنما الكره ده اتعلمه والكره بياكل الإنسان".

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن، ويشيّع جثمان الراحل من مسجد العمري بمنطقة العطارين بالإسكندرية اليوم، حيث سيدفن في مسقط رأسه بها.

وأضاف لـ"الوطن" أن أسرة طلعت زكريا، ستستقبل العزاء في الفنان الراحل، غدا الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب.

وولد طلعت زكريا في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.