نظمت لجنة الأجيال الجديدة بالمنطقة الروتارية 2451 مصر، بقيادة دينا قطب سليمان وتحت رعاية محافظ المنطقة الدكتور شريف والي، ندوة بعنوان "نحن قادرون لأننا لا نعرف المستحيل"، في المدرسة الأمريكية الدولية بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، بعد النجاح الذي حققه مؤتمر الشباب والمنظم من قبل المنطقة الروتارية 2451 مصر العام الماضي.

تناولت الجلسة الأولى "قوة الإعلام" التي أدارها محافظ المنطقة الروتارية 2451 للعام الحالي الدكتور شريف والي، وتحدث فيها فتحي أبوحطب مدير عام مؤسسة المصري اليوم، ومحافظ المنطقة الروتارية 2451 وهالة حمدي رئيس نادي روتاري كايرو نايل فالي.

وركزت الجلسة الثانية على "التفكير خارج الصندوق" وأدارها الإعلامي محمد سويلم، تحدث فيها عمر خليفة الرئيس التنفيذي لموقع شغلني، وياسر عبدالجواد المدير بشركة بريدكرامبس استوديو لتطوير البرمجيات، وزياد عمران مدير منطقة بشركة نالكو للمياه.

وأدار محمد سويلم المذيع بشكبة ميجا إف إم، حلقة بحث مع شباب الروترأكت والإنترأكت حول آرائهم وطموحاتهم وأفكارهم، وشارك معهم خبرته في تغيير مجال عمله وتجربته في تحقيق أحلامه.

أدارت نيفين بدر الدين السكرتير الفخري للمنطقة الروتارية 2451 للعام الروتاري الحالي، الجلسة الثالثة تحت عنوان "تحقيق الأحلام"، التي استعرض فيها المتحدثون قصص نجاحهم في تحقيق أحلامهم، وهم مشيرة عادل رئيسة قسم التسويق بإحدى شركات التطوير العمراني بمصر، وأحمد دويدار المصور وصاحب سلسلة مطاعم نوتوبيا، وسهيلة الشيخ مصممة المجوهرات.

وألقت ر.س. كاثي حليم رئيس لجنة الإنترأكت بالمنطقة الروتارية 2451 للعام الروتاري الحالي، كلمة حماسية بعنوان "كم أنت شباب"، وأدار الدكتور عماد عبدالوهاب محافظ المنطقة الروتارية 2451 للعام 2022-2023، الجلسة الرابعة والأخيرة تحت عنوان "من الإلهام إلى التحفيز"، والتي تحدث فيها مروان الشايب مدير تطوير الأعمال في شركة سويفل، ونهى الدالي نائب رئيس إقليمي لشركة عالمية لتنمية الموارد البشرية.

لاقت الندوة إقبالا كبيرا، إذ شارك بالحضور عدد كبير من الروتاريين وشباب الروترأكت والإنترأكت والضيوف، وفاق العدد الذي كان متوقعاً ما أسهم في نجاح الندوة، وتفاعل الحضور مع المتحدثين بإلقاء الأسئلة المختلفة.

وأقيمت الندوة برعاية دي إتش إل وريتش بيك وكوكاكولا وشركة أنجلز للديكور ومطاعم بون أبيتي ومؤسسة سيتي، والمنطقة الروتارية 2451 ممثلة في الدكتور شريف والي و3 أندية روتارية 6 أكتوبر زايد والقاهرة نايل فالي والإسكندرية نيو إيرا.