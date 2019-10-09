لقى طفل في الخامسة من عمره، مصرعه، اليوم، إثر حادث سير بقرية النبيرة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول "آدم.أ.ع" 5 سنوات، مقيم بقرية النبيرة دائرة المركز، إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، جثة هامدة نتيجة حادث تصادم سيارة.

وانتقل الرائد كريم الشوني معاون مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل أمام منزل أسرته، صدمته سيارة ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.