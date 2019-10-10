الحرارة تنخفض درجتين.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم: يمكننا الاستمتاع

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بمقدار درجة إلى درجتين، وسيبدأ هذا الانخفاض من السواحل الشمالي اليوم الخميس، ثم يشمل جميع أنحاء الجمهورية الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أنه سيكون هناك نشاطًا للرياح اليوم، وهذ النشاط سيؤدي إلى الاستمتاع بحالة الطقس خاصة أن هذه الرياح غير مثيرة للأتربة، مستطردًا: "مصر في فصل الخريف الآن، ومن سمات هذا الفصل التغيرات المناخية الحادة والسريعة".

وتابع: "يوم الأحد الماضي كان فيه أمطار متوسطة على جنوب البلاد وسلاسل الجبل الأحمر وجنوب سيناء، وبعد كده ارتفعت درجات الحرارة درجتين ، لأننا في فصل التغيرات المناخية الحادة".